Kktc'de türk bayrağını çalan rum ile ilgili tartışmalar sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akdoğan köyündeki bir kilisede Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında, hemen yakındaki Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesinde Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 'ın fotoğrafını çalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Rum Savvas Koulendoru ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Güney Kıbrıs'ta siyasilerin ikiye bölündüğü olayla ilgili olarak KKTC yönetimi, Rum tarafından zanlının iadesini istiyor. Rum muhalefet partisi Demokrat Parti (DİKO), Koulendoru'nun cesur ve tehlikeli bir hareket yaptığını savunurken, İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Rum eş başkanı Takis Hacidimitriu, bu olayın bölünmeyi kalıcı hale getirdiğini belirtti.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Koulendoru'nun duygusunu anladıklarını ama bunun duygu ile hareket edileceği anlamına gelmediğini söyledi. Kuzey Kıbrıs'ta bundan sonra yapılacak ayinlerde sıkıntı yaşanabileceği mesajını veren Rum Sözcü, "Savvas, eylemle kendini tehlikeye attı. Olay politize edilmesin" dedi.

Rum medyasının, geniş şekilde verdiği haberlere göre Rum tarafı olayla ilgili olarak ikiye bölündü. DİKO adına açıklama yapan Hrisis Pandelidis, Türk bayrağını indirip, çalan 16 yaşındaki Rumu kimsenin eleştirmemesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. "Cesur ve tehlikeli bir hareketti, kendisine bravo demek istiyorum" diyen Pandelidis, "Bu ne şovenizmdir, ne de başka bir şey" dedi. DİKO Başkanı Nikos Papadopulos da olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Sözde Akdoğan Belediyesi Başkanı Andreas Kauris de, "Mesele kapanmış addedilmeli. Olay münferit bir durumdur" dedi. Savvas Koulendoru'yu şahsen tanımadığını ifade eden Kauris, "Ancak sakin bir kişi. O anın gayrı ihtiyariliği karşısında, ilkokuldan Türk bayrağını indirdi" dedi.

'BÖLÜNME VE ÇATIŞMAYI KALICI YAPIYOR'

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Rum eş başkanı Takis Hacidimitriu da, olayla ilgili olarak, "Bunlar bölünmeyi, güvensizliği, zıtlaşmayı ve çatışmayı kalıcılaştıran hareketler" değerlendirmesi yaptı. Kıbrıs Rum tarafına zihniyet değişikliği çağrısı yapan Hatzidimitriou, "Bu 16 yaşındaki bir gencin meselesi değildir, bu toplumun, devletin, okulun ve makamların meselesidir. Hamasetle, fanatizmle ve hoşgörüsüzlükle kendimize yenilmekten sıkılmamız gerekiyor ve diyaloğa girmeliyiz, bu ülkede yaşadığımız şeylerden sonra diyalogla, iletişimle, dayanışmayla güçlenmemiz gerektiğini bilmeliyiz" şeklinde konuştu.

'AYİN İZNİ VERİLMEMELİ'

İktidar Demokratik Seferberlik partisi (DİSİ) adına açıklama yapan Haralambos Stavridis ise, bu vukuata ne aferin denilebileceğini ne de eleştirilebileceğini, her ikisinin de yanlış olacağını belirterek "Bu ziyaretler belirli şartlar altında gerçekleşiyor" dedi.

Ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) adına konuşan Yorgos Kukumas ise, "Bu çocuğa biri izah etsin; Kuzey'deki sembollerin hepimizi rahatsız ettiğini ancak sembolleri büyütmek ile bütün Rumlar olarak taksimi, taksimcileri ve onların emellerini mazi yapacak bir politika etrafında birleşmemizin birbirinden farklı şeyler olduğunu" ifadelerini kullandı.

KKTC'den de bayrak olayına tepkiler devam ediyor. Muhalefet Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, "Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemelidir" dedi.