KKTC'de Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere yeni konut yapılması için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında yaşanan zararın giderilmesine destek vermek amacıyla yangın bölgelerine 50 yeni konutun yapılmasına yönelik yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Saner, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (KOOPBANK) Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Bankalar Birliği, ekonomik örgütler ve halkın katılımıyla, Türkiye'de yangından etkilenen bölgelerde konut yapılabilmesi amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi.

KKTC olarak bu sıkıntılı dönemde ana vatan Türkiye'ye destek amacıyla başlatılan kampanyaya yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Saner, 50 konut hedefiyle yola çıkıldığını, ortalama 75 konut seviyesine ulaşılacağının gözlemlendiğini aktardı.

Saner, kampanyaya katılan ve destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, bu konuya yönelik toplumsal birliktelik gösterildiği için mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye'de orman yangınları ve sellerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Saner, geride kalanların yaralarının sarılmasına destek olmak istediklerini ifade etti.

Saner, ana vatan Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu, yardımlar sayesinde KKTC'nin ekonomik yaşamına ve altyapısına katkı sağlandığını kaydetti.

KOOPBANK Yönetim Kurulu Başkanı Kanan da ana vatan Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını söyleyerek, yaraların sarılması adına 300 bin liralık yardım yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.