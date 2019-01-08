Son Dakika Haberleri: KKTC'de Tutuklanan Ünlü İş Adamı Hastaneye Kaldırıldı

KKTC'de Tutuklanan Ünlü İş Adamı Hastaneye Kaldırıldı

18 dakika önce

KKTC'de hakkında 3 gün tutuklama kararı alınan ünlü iş adamı Bulut Akacan, sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KKTC'de Tutuklanan Ünlü İş Adamı Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
KKTC'de hakkında 3 gün tutuklama kararı alınan ünlü iş adamı Bulut Akacan, sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akacan, 3 gün tutukluluk süresini kaldırıldığı hastanede polis gözetiminde geçirecek.

KKTC'nin ünlü iş adamlarından Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ve korumaları, bugün bir restoranda karıştıkları kavga nedeniyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarılmıştı. Mahkeme, Bulut Akacan ve korumaları Vasif Kurbanov ile Orçun Özorçun hakkında 3 gün tutukluluk kararı vermişti. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesine götürülen Bulut Akacan, göğüs ağrısı şikayeti üzerine ileri tetkikleri için Özel Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek burada polis gözetiminde müşahede altına alındı.

Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akacan, mahkemenin verdiği üç gün tutukluluk kararını hastanede polis gözetiminde geçirecek. Akacan'ın Cuma günü tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

İş adamı Bulut Akacan, Girne'de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile karşılaştı. Daha önceden de alacak verecek hesabı olan taraflar arasında başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Tartışmaya Akacan'ın korumalarının da müdahil olmasıyla birlikte kavganın büyüdüğü öğrenildi. Kavgada Akacan'ın korumalarından biri, işadamı ve spor kulübü yöneticisi olan Erhan Başay ile yanındaki arkadaşı Zeki Asımoğlu'nu darp etti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırılan Başay tedavisinin ardından taburcu edilirken kavgayı ayırmaya çalışırken darp edilen ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle hafıza kaybı yaşayan Asımoğlu'nun hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin restoranda çıkan kavgayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Polis, Kıbrıs, 3. Sayfa
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