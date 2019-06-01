Son Dakika Haberleri: KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Son Dakika Güncel Haber

KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında güven oylaması gündemiyle olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı.
Kabul oyu verenlerin sayısının ret oyundan fazla olması nedeniyle UBP-HP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı.

"Meclis'te çok önemli çalışmalarda bulunduk"
Başbakan Ersin Tatar oylamadan sonra yaptığı konuşmada, hükümete güvenoyu veren, vermeyen milletvekillerine teşekkür etti. Tatar, "Bu demokrasinin güzelliğidir. Bu yüce Meclis'te çok önemli çalışmalarda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Hükümetin, Kıbrıs konusunda, ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer konularda KKTC'ye hizmet için gece gündüz çalışacağını vurgulayan Tatar, bu çalışmaların başarılı olabilmesi için Meclis'te uyum içinde çalışılması gerektiğine işaret etti.

Tatar, "En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesidir. Kararın memlekete hayırlı olmasını dilerim." şeklinde konuştu.
Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun arifeye denk gelen 3 Haziran Pazartesi günkü birleşiminin 10 Haziran'a ertelenmesi kararı onaya sunuldu. Pazartesi günkü birleşimin ertelenmesi kararı oy çokluğuyla alındı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Haziran'da saat 10.00'da toplanacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:25 Kaynak: AA
Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 15:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]