KKTC'de UBP, İçişleri Bakanı Üstel'i hükümet kurma çalışmaları için yetkilendirdi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'i hükümet kurma çalışmalarına başlaması için yetkilendirdi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda Üstel'in yetkilendirilmesiyle ilgili genel anlamda olumlu bir hava olduğunu dile getiren Sucuoğlu, şu an için kendisinin parti başkanlığına ve Başbakan ile yakın ilişki içinde devam edeceğini anlattı.

Sucuoğlu, Üstel ile iyi ilişkileri olduğunu ve iyi niyet olduğu sürece sorun yaşanmayacağını belirtti.

Bir soru üzerine, UBP'de olağanüstü genel kurulun 6 ay önce yapıldığını ve yeni kurultaya 2,5 yıl olduğunu hatırlatan Sucuoğlu, kendisinin görevden çekilmesi halinde yeni bir kurultayın söz konusu olabileceğini ancak kendisinin görevden çekilmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 9 Nisan'da Üstel'i yeni hükümeti kurması için görevlendirmişti.

Hükümet, 30 Nisan'da istifa etmişti

KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.