KKTC'de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

KKTC'de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

28.01.2021 23:57
KKTC'de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başkent Lefkoşa ve Girne'nin ardından tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başkent Lefkoşa ve Girne'nin ardından tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KKTC'de korona virüs salgınında artan vakaların ardından önlemler sıkılaştırıldı. KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin korona virüs salgınına karşı aldığı yeni önlemleri açıkladı. KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne'nin ardından bu geceden itibaren tüm ülkede 3 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TÜM İLÇELERE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

Komite, Girne ve Lefkoşa için dün alınan kararların geçerliliğini koruyacağını belirterek, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke ilçelerine 3 Şubat'a kadar giriş çıkışların kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerin 06.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalması yönünde karar alındı. Restoranlar, 06.00 ile 23.59 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZİN KALDIRAMAYACAĞI BİR YÜK"

Ülkede artan vakalara dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizde görülen yerel vaka sayılarının giderek artış göstermesi ve buna bağlı olarak temaslı kişilerin artması ile yerel bulaş artış göstermiştir. Korona virüs pozitif çıkan ve hastanede tedavi görmesi gereken semptomlu hastaların sayısının giderek artış göstermesi nedeni ile hastanede hizmet veren yatak, servis ve sağlık personeli sayısının yetersiz kalacağı da kaçınılmaz bir gerçektir. Tüm bunlar dikkate alındığında ve vaka sayılarında ani yükselişin olacağı öngörülmüştür. Alınan kararlar bu öngörü doğrultusunda sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükün altına girmesini engellemek ve salgını kontrol altında tutabilmek amacıyla alınmıştır" ifadelerini kullanıldı.

"BÜYÜK BİR BULAŞ VAR"

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, daha fazla önlem alınması konusunda gerekli kararların yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunmuş, "En üst seviyeye geldik. Büyük bir bulaş var. Tedbirleri artırmak lazım. Tüm parti başkanları bir araya gelmeli ve tedbirleri görüşmeli" demişti.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE YAKLAŞIK 500 BİN AŞI GELECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası KKTC'ye bugün 20 bin doz daha korona virüs aşısı gönderilmişti. Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşılar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'na getirilmişti.

Bakan Pilli aşı sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye bugüne kadar hep bizim yanımızdaydı, bu aşılar, bundan sonra da hep yanımızda olacağının ispatıdır. Sadece sağlıkta değil her alanda Türkiye bizim yanımızdadır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şahsım ve ülkem adına yürekten teşekkür ederim" dedi.

KKTC'de su ana kadar yaklaşık 20 bin kişini aşılandığını belirten Pilli, Türkiye'den bir miktar daha aşı talep ettiklerini ve aşıların gelmeye devam edeceğini ifade etti. Türkiye'den KKTC'ye yaklaşık 500 bin aşının gelmesi konusunda mutabık kalındığının altını çizen Pilli, "Türkiye her an bizim imdadımıza yetişiyor. Tam aşılar bugün bitiyordu, 20 bin aşıyı tamamladık, hemen akabinde bir 20 bin aşı daha ülkemize geldi. Aşılamalara devam edeceğiz" dedi.

SON 24 SAATTE 47 YENİ VAKA

KKTC'de son 24 saatte yapılan test 3 bin 605 testten 33'ü yerel olmak üzere 47 yeni vaka tespit edildi. Hastalardan 1'i yoğun bakıma alınırken, 8 kişi ise taburcu edildi. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, vakalardan 13'ünün daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu belirtti. Vakalardan 12'si Lefkoşa, 30'u Girne, 1'i Gazimağusa, 1'i Güzelyurt ve 2'si ise İskele Bölgesi'nde tespit edildi. KKTC'de toplam vaka sayısı ise 2 bin 208'e ulaştı.

(İHA)

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Lefkoşa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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