KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu

09.12.2020 15:23

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında kuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında kuruldu.

UBP Genel Başkanı ve yeni koalisyon hükümetinin Başbakanı Ersan Saner, kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığında sundu.

Tatar ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Saner, iki gün önce kendisine yeni hükümeti kurma yetkisinin verildiğini hatırlattı.

Saner, UBP-YDP-DP olarak bir koalisyon hükümeti protokolü imzaladıklarını ve hükümeti kurduklarını belirterek, kabine listesini Cumhurbaşkanı Tatar'a sunduğunu ve yeni kabinenin kabul edildiğini söyledi.

Daha sonra Saner, KKTC'nin 36. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu. Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman."

"Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum"

"Hükümetimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullanan Saner, hükümetteki diğer ortaklarla birlikte bir an önce atılması gereken adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.

Saner, "Başta mali durum olmak üzere Türkiye ile iş birliği içerisinde önümüzdeki günlerde birçok açılımı gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma temposu içerisine gireceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü dün UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde imzalanmıştı.

Ersan Saner kimdir?

Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü.

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi.

2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa Milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Ulusal Birlik Partisi, Koalisyon, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu - Son Dakika


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