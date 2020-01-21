KKTC'de Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu başladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Öğrenim Denetleme Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu başkent Lefkoşa'da başladı.



Yunus Emre Enstitüsünün verdiği destek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Öğrenim Denetleme Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu başladı. Foruma KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile KKTC Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Kültür Üniversitesi Eski Rektörü ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semahat Demir, Fransa Le Havre Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Pierre Bruno Ruffini, Moskova RUDN Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Olga Krasnyak, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, TABİP Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan ve TABİP Koordinatörü Pınar Ünal katıldı.



KKTC'de bilim diplomasisi kavramının yerleşmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu'nda 'bilim diplomasisinin önemi, kavramın doğuşu ve yayılışı ile en iyi örnekler' konuşulacak, KKTC'nin bilim ve teknolojiyi kullanarak uluslararası alanda neler yapabileceği ele alınacak.



'Bilim için diplomasi, diplomasi için bilim' söylemiyle yola çıkılan Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu'nun organizasyonunda, uluslararası alanda birçok ülkenin ve milletin yaşadığı sorunlar ile bu sorunların bilim diplomasisi üzerinden olası çözüm yollarına dikkat çekiliyor. Ayrıca forumda kamusal düzeyde devletin belirlediği hedeflerin, bilim diplomasisi kanallarıyla çeşitlendirilmesi ve üniversitelerin bu konuda atabileceği adımlar tartışılıyor.



Türkiye Akademik ve bilimsel işbirliği Projesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Ahmet Can Turgut, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye akademik ve bilimsel işbirliği projesi olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü bir projeyiz. Dünyada son zamanlarda trend olan bilim diplomasisinin uygulamasını Türkiye'de biz yapıyoruz ve bugün de YÖDAK'ın düzenlediği Uluslararası Bilim diplomasisi forumuna geldik. Yurt dışından ve Türkiye'den getirdiğimiz hocalarla birlikte yapacağımız sunumlar ile Türkiye'nin bilim diplomasisi alanında yaptığı atılımları ve çalışmaları buradaki akademik ve bilimsel çevreyle paylaşmayı planlıyoruz" dedi.



Turgut, 25 Şubat'ta Kıbrıs İstanbul Teknik üniversitesi kampüsünde bilim diplomasisi alanında toplantıların yapılacağını söyledi.



Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bilim diplomasisine ihtiyaç duyulan ve güncel olan en önemli alan bana göre Doğu Akdeniz'dir. Biliyorsunuz doğal gaz konusunda ikiye ayrılan bir yolun kavşağındayız. ya gerginlik diplomasisi tercih edilecek -ki bugün yapılan budur; Rum dostlarımızın bizim kendilerine sunduğumuz önerileri geri çevirerek yapmaya çalıştıkları budur- ya da bilimsel verilere kulak verilerek işbirliği yönünde evrilecek gelişmeler. Şu anda bunun işaretleri henüz yok" dedi.



"Bu diplomatik atak, hangi bilimsel akla ve verilere dayalı olarak yapıldı?"



Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesinin inşası için 2 Ocak 2020'de imzaladığı Eastmed projesinin bilimsel verilere dayanmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları da söyledi:



"Bu diplomatik atak hangi bilimsel akla ve verilere dayalı olarak yapıldı? Egenin suları Akdeniz'e göre çok derin. Bin 900 kilometrelik bir mesafe, uzun, daha masraflı ve hiçbir bilimsel gerçekliği dayalı olarak yapılmamış bir proje. Akıl yolunda buluşmak, bilimsel verilere dayalı politikalar üretmek gerekirken, akıldan yoksun yola girildiğini görüyoruz. Bu konuda bıkmadan usanmadan diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım. Bu yolu bilimsel gerçeklerle güçlendirerek kat etmek lazım"



"Bilimsel işbirliği ciddi bir ihtiyaç"



Bilimsel işbirliğinin küresel ölçekte ciddi bir ihtiyaç haline geldiğini, bunun sadece doğal gaz, enerji için değil çevre, iklim, ekonomi gibi alanlar için de gerekli olduğunu belirten Akıncı, "Bilimin de diplomasinin de ortak hedefi insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını, daha iyi ve güzele doğru yol almasını sağlamaktır" dedi.



Gün boyu devam eden Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu'nda, "Bilim diplomasisi bizim için neden önemli?", "Bilim diplomasisi kavramının doğuşu ve yayılışı", "Bilim diplomasisi nedir: kapsam ve tanımlar", "Bilim diplomasisinin en iyi uygulamaları: uluslararası örnekler", "KKTC, bilim ve teknolojiyi kullanarak nasıl ileriye gidebilir?", "Geleceğe bakış: somut adımlar" gibi oturum ve paneller, saat 16.00'daki kapanış oturumuyla sona erdi. - LEFKOŞA