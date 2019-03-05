Son Dakika Haberleri: KKTC'de Üniversitede Çıkan Yangın Korkuttu

KKTC'de Üniversitede Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

KKTC'nin ilk özel üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesinde sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

KKTC'de Üniversitede Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
KKTC'nin ilk özel üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesinde sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Girne Amerikan Üniversitesinde (GAÜ) sabah saatlerinde öğrencilerin derste olduğu esnada, okulun ana yönetim katında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Girne Polisince yapılan açıklamada, "Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın devam ediyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. - GİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Sabah, Girne, Kıbrıs, 3. Sayfa
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