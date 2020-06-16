KKTC'de ünlü İngiliz Yazar William Shakespeare'nin 150 bin TL'lik büstünü çaldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Belediyesi tarafından Othello Parkı'na yapılan 150 bin TL değerindeki İngiliz yazar William Shakespeare'ın büstü çalındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Belediyesi tarafından Othello Parkı'na yapılan 150 bin TL değerindeki İngiliz yazar William Shakespeare'ın büstü çalındı. Othello Kalesi'ne adını veren ünlü yazar Shakespeare'in büstü 4 yıl önce törenle açılmıştı. Yaklaşık 150 bin TL değeri olan büst, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün akşam çalındı. Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren Gazimağusa Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili polise bilgi verdiklerini, bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığını açıkladı. Büst, KKTC Gazimağusa Belediyesi, tarafından 2016 yılında törenle açılmıştı.