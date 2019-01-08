KKTC'de Ünlü İş Adamı Mahkemeye Çıkarıldı
47 dakika önce
- KKTC'de ünlü iş adamı mahkemeye çıkarıldıLEFKOŞA - KKTC'li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği zanlılar mahkemeye çıkarıldı.
- KKTC
'de ünlü iş adamı mahkemeye çıkarıldı
LEFKOŞA - KKTC'li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga
ettiği zanlılar mahkemeye çıkarıldı.
İddiaya göre, KKTC'nin ünlü iş adamlarından Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, Girne
'de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile karşılaştı. Daha önceden de alacak verecek hesabı olan taraflar arasında başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Tartışmaya Akacan'ın korumalarının da müdahil olmasıyla birlikte kavganın büyüdüğü öğrenildi. Kavgada Akacan'ın korumalarından biri, işadamı ve spor kulübü yöneticisi olan Erhan Başay ile yanında olayı ayırmaya çalışan arkadaşı Zeki Asımoğlu'nu darp etti.
Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırılan Erhan Başay tedavisinin ardından taburcu edilirken kavgayı ayırmaya çalışırken darp edilen Zeki Asımoğlu'nun hayatı tehlikesinin olduğu belirtildi. Dünkü kavgayla ilgili taraflar bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme Bulut Akacan ve korumaları V.G ile O.Ö hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.
Polisin restoranda çıkan kavgayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:39 Kaynak: İHA
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