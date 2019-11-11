KKTC'de ünlü iş adamı sahte evraktan tutuklandı

Girne'de iş adamı Vakkas Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.



Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yatırımlara sahip olan iş adamı Vakkas Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, Girne'de "resmi evrakta sahtecilik" suçundan gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Girne Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada tanık Ahmet Bayraktar'ın polise sahte sözleşme hazırlamak için Vakkas Altınbaş'tan 1 milyon sterlin aldığını itiraf etmesi üzerine "resmi evrakta sahtecilik" suçlaması ile Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Rafet Uzun, Mehmet Şefik Ormancı ve Kemal Yorgancıoğulları hakkında tutuklama kararı verildi. Polis, bu sabah olaya tanıklık eden 2 kişi daha olduğunu tespit etti. Olayla ilgili zanlı Orkun Altınbaş'ın yurt dışında olduğu ve bu hafta adaya dönmesinin beklendiği aktarıldı.



Girne'de Hüseyin Cahit'ten 7 milyon 50 bin sterlin değerinde şehir merkezinde lüks dükkanlar satın alıp, 4 milyon sterlin ödeme yapan Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş, büyük bir vurgun yapmakla suçlanıyor. Satın aldıkları mallara karşılık 4 milyon sterlin peşin ödeme yapan Altınbaşların 3 milyon 50 bin sterlinlik ileri tarihli iki çek yazdıkları ancak çeklerin tarihi gelmeden mülk sahibi Hüseyin Cahit'in vefat etmesiyle sahteciliğin devreye girdiği iddia ediliyor. Hüseyin Cahit'in vefatının ardından Cahit hayattaymış gibi sözleşme yapıldığı ve bu çeklerin karşılığında başka mallar alınmış gibi gösterildiği belirtilirken, Hüseyin Cahit'in işlemlerini yürüten vekili sahte belgeyi imzaladığını itiraf etti. İddialara göre olaydan bir yıl sonra sözleşmede satıcı Hüseyin Cahit'in vekili olduğu ileri sürülen Ahmet Bayraktar, Girne Adli Şubeye gidip sahte sözleşmeyi Hüseyin Cahit adına ve o hayattaymış gibi imzaladığını itiraf eden bir ifade verdi. Mal sahibi Hüseyin Cahit'in ölmesiyle Altınbaşların avukat Refet Uzun vasıtasıyla yeni bir satış sözleşmesi hazırladığı ve bu sözleşmede eski sözleşmede olmayan malların eklenip, vekil Ahmet Bayraktar'ın imzaladığı ileri sürüldü. Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş'ın 'sahte sözleşme' ile mahkemeye müracaat edip, 3 milyon 50 bin sterlinlik çeklerin ödenmesinin durdurulması için ara emri aldığı belirlendi. - LEFKOŞA