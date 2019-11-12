Son Dakika Haberleri: KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis - Son Dakika

KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ve iki koruması 2 yıl hapse mahkum oldu.

KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ve iki koruması 2 yıl hapse mahkum oldu.


Turizm kenti Girne'de Ocak ayında bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş adamı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun'un davasında karar açıklandı. İş adamı Bulut Akacan ve yakın korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Olayın geçmişi


Girne'de bir restoranda iş adamı Bulut Akacan ve iki koruması, Çetinkaya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmış, korumalar olaya müdahil olmuştu. Akacan ve iki yakın koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp etmiş, saldırıda kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır, Başay ise hafif yaralanmıştı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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