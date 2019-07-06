KKTC'de üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmayan şoföre tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne-Lefkoşa hattı minibüsünde şoför, 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtmadı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada tepki topladı.

KKTC'de meydana gelen olayda 16 yaşındaki inşaat işçisi çocuk Girne-Lefkoşa hattı minibüsüne bindi. İddiaya göre minibüsün şoförü, çocuğun üstü kirli olduğu için koltuğa oturmasına izin vermedi. Minibüste neredeyse bütün koltuklar boş olmasına rağmen çocuk, şoförün yanındaki boşluğa oturdu. Olay, minibüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerün sosyal medyada yayınlanması üzerine sürücüye tepki yağdı. Konuyla ilgili yorum yapan KKTC'de Gazeteci Kartal Harman, "İşçi çocuğunu üzeri kirli diye koltuğa oturtmayan o şöföre bir çift sözüm olacak. O çocuğun üzerindekiler yıkandığı zaman temizlenir pırıl pırıl alınteri kokar da, sen vicdanını neyle yıkayıp temizlersin onu bir düşün" diyerek tepki gösterdi.

VEKİLDEN ŞAŞITICI ÇIKIŞ

Milletvekili Biray Hamzaoğlu ise, "Boyacı koltuğa otursa o koltuk bir daha iflah olmaz. Ben çok işçi taşıdım ancak hiç biri bu şekilde binmedi otobüse. İş bitiminde kıyafetini değiştirirdi öyle binerdi otobüse" diyerek şöförün tavrını savundu.

MERSİN'DE 2 AY ÖNCE YAŞANDI

Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce ? Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuk da üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmamaş, yine bir yolcu tarafından görüntülenen anlar büyük tepki toplamıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,