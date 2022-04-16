KKTC'de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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KKTC'de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

16.04.2022 21:22
KKTC'de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) organize ettiği iftar programında buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) organize ettiği iftar programında buluştu.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen iftar organizasyonuna yüzlerce KKTC'li vatandaşın yanı sıra, uluslararası öğrenciler de katıldı.

Cami avlusunda dağıtılan iftariyeliklerini alan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Ramazan boyunca EVKAF tarafından cumartesi günleri Hala Sultan Camisi'nde iftar veriliyor.

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Lefkoşa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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