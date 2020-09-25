KKTC'de vatandaşlar, oturma izni olanlar ve öğrenciler karantina ücreti ödemeyecek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşlarına, çalışma ve oturma izni olanlar ile ülkeye gelecek öğrencilere karantina ve PCR test ücretlerinden muafiyet kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 24 Eylül tarihli karara göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ek tedbirler kapsamında, 7 Eylül'den itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini ödemesiyle ilgili kararda değişikliğe gidildi.

Yeni uygulamaya göre, KKTC vatandaşı olanlar, ülkede çalışma izni ile oturma izni bulunanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin, karantina ve PCR test ücretleri devlet tarafından karşılanacak.

Bu kategoriler dışındakiler karantina ve PCR test ücretlerini kendileri ödeyecek.

Bu karara göre, ücretten muaf olduğu halde 7 Eylül'den itibaren karantina ve PCR testi için ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine de karar verildi.

KKTC'de 7 Eylül itibariyle yurt dışından gelecekler için 7 gün karantina şartı getirilmiş, öğrenciler ile sağlık ve benzeri nedenlerle sevkle yurt dışına giden yurttaşlar hariç karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği yönünde karar alınmıştı.