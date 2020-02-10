KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklamalarını beğenmiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklamalarını beğenmiyoruz - Son Dakika Dünya

KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklamalarını beğenmiyoruz

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.

KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklamalarını beğenmiyoruz, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi. Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemediklerini kaydeden vatandaşlar, "Akıncı yanlış yaptı. Rumlar silahlanırken, sırf seçim için Türkiye'ye yönelik açıklama yapması, Hatay'ı örnek göstermesi doğru değil" yorumları yaptı.

"RUMLAR SİLAHLANIYOR, YA BİZ?"

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar da, Akıncı'nın yaptığı açıklamalarla Kıbrıs Türk Halkını böldüğünü savundu. Bayar şunları kaydetti;

"Akıncı bizi bölmüş oluyor böyle açıklamalar ile. Akıncı gereksiz açıklamalar yapıyor. Hatay'ı neden karıştırıyorsun. Aynı hatayı Barış Pınarı Harekatı'nda da yaptı. Kıbrıs Türk Türk Kalacak sözü 1949'da özgürlük liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün ortaya attığı bir paroladır. Kemikleri sızlıyordur liderimizin. Rumlar ne diyor? Vatanı birleştireceğiz Girne'de kahve içeceğiz. Rumların hedefi Kıbrıs Türklerini bir birine düşürmek istiyorlar. Rumlar aşırı derece silahlanıyor? Niçin, ne gerek var? Biz ne yapıyoruz, parçalanıyoruz. Akıncı Cumhurbaşkanı seçilecekse toplumu birleştirmesi lazım."

VATANDAŞLARDAN AKINCI'YA TEPKİ

KKTC vatandaşları da Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Akıncı'nın açıklamalarını 'tahilsizlik' olarak değerlendiren vatandaşlar, bunun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Vatandaşlar, Akıncı'ya  "Akıncı'nın bu konuşmalarını beğenmiyoruz. Türkiye'ye karşı açıklamalarını onaylamıyoruz. Düşünülüp taşınılmadan söylenen sözler. Bir Türkiyemiz var zaten, ona karşı konuşmaları onaylamıyoruz. Türkiye olmazsa Kıbrıs olmaz. Seçim zamanı yaklaşıyor, kararımızı buna göre vereceğiz" sözleriyle tepkilerini gösterdi.


Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek
İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu Şam'da bomba yüklü araç patladı! 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklamalarını beğenmiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]