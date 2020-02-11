KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklaması bizi üzdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklaması bizi üzdü - Son Dakika

KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklaması bizi üzdü

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.

KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklaması bizi üzdü, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.

Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemediklerini kaydeden vatandaşlar, "Türkiye bizim canımız. Türkiye olmasa burada nefes alamayız. Türkiye olmasa burada yaşayamayız. Türkiye ile her zaman iyi geçinmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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