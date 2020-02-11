KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklaması bizi üzdü - Son Dakika

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KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki: Açıklaması bizi üzdü
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.
Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemediklerini kaydeden vatandaşlar, "Türkiye bizim canımız. Türkiye olmasa burada nefes alamayız. Türkiye olmasa burada yaşayamayız. Türkiye ile her zaman iyi geçinmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
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