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KKTC'de ve Kıbrıs Rum kesiminde en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika

KKTC'de ve Kıbrıs Rum kesiminde en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi

31.12.2021 22:04
KKTC'de ve Kıbrıs Rum kesiminde en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 salgınının etkileri sürerken, son 24 saatte şimdiye kadarki en yüksek vaka sayıları kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 salgınının etkileri sürerken, son 24 saatte şimdiye kadarki en yüksek vaka sayıları kayıtlara geçti.

KKTC'de 666, Kıbrıs Rum kesiminde ise 5 bin 48 vaka görüldü. Bu sayılar, salgının başından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayıları oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yapılan 15 bin 137 test sonucu 626'sı yerel, 666 pozitif vakaya rastlandı.

147 kişinin taburcu edildiği, 2 bin 901 kişinin tedavisinin devam ettiği ülkede, yoğun bakımda 10 hasta bulunuyor.

Bugüne kadar 35 bin 983 vakanın görüldüğü KKTC'de, 139 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

KKTC genelinde son 24 saatte 2 bin 348 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde virüs nedeniyle 2 kişi öldü

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saate 169 bin 476 test yapıldı, 5 bin 48 pozitif vaka saptandı, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi devam eden 180 kişiden 79'unun durumunun ağır, 28'inin ise entübe durumda olduğu kaydedildi. Söz konusu hastaların yüzde 85'inin aşısız olduğu belirtildi.

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Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de ve Kıbrıs Rum kesiminde en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de ve Kıbrıs Rum kesiminde en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika
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