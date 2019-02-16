KKTC'de Yakalanan 2 Fetö Şüphelisi Türkiye'ye Getirildi
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve KKTC'de olduğu belirlenen 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü
, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve KKTC
'de olduğu belirlenen 2 şüphelinin Türkiye
'ye getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında çıkan yakalama emirlerine istinaden Türk adli makamları tarafından aranan Y.Ç. ve A.A. isimli şahısların, KKTC'de oldukları tespit edildi. Bu kapsamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen şahısların Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri hususunda gerekli çalışmalar yapıldı. Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC- Ercan Havaalanı
'ndan alınıp Türkiye'ye getirilerek ilgili birimlere teslim edildi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu
S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı
Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı
KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi