Son Dakika Haberleri: KKTC'de Yakalanan 2 Fetö Şüphelisi Türkiye'ye Getirildi

KKTC'de Yakalanan 2 Fetö Şüphelisi Türkiye'ye Getirildi

32 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi Y.Ç ve A.A, Interpol-Europol Daire Başkanlığı refakatinde Türkiye'ye getirildi.

KKTC'de Yakalanan 2 Fetö Şüphelisi Türkiye'ye Getirildi, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi Y.Ç ve A.A, Interpol-Europol Daire Başkanlığı refakatinde  Türkiye'ye getirildi.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denldi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında çıkan yakalama kararı nedeniyle Türk adli makamları tarafından aranan Y.Ç ve A.A.'nın, KKTC'de oldukları tespit edildi. Bu kapsamda, iki kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC- Ercan Havaalanı'ndan alınarak Türkiye'ye getirildi ve ilgili birimlere teslim edildi." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:08 Kaynak: DHA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel
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