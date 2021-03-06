KKTC'de yakalanan 40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan 40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri hayretler içinde bıraktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke açıklarında yakalanan dev kılıç balığı görenleri şaşırttı. Lefke'de yaşayan amatör balıkçı Mehmet Furkan tarafından yakalanan 40 kiloluk dev kılıç balığının, bölgede ender görülen bir tür olduğu ifade edildi.

"BİR SAATTE TEKNEYE ALABİLDİK"

KKTC'de bugüne kadar yakalanan en büyük kılıç balığı olduğunu kaydeden Furkan, "Tam bir saatlik çabanın sonunda tekneye aldık. Çok iri ve ağırdı. Tam benim boyumda. Çok yoruldum ancak, değdi" diye konuştu. Kılıç balıkları Akdeniz, Ege ve azda olsa Marmara, Karadeniz ve Azov Denizi'nde de görülmektedir. Kılıç balıkları ortalama 150m ile 600m arasındaki derinliklerde yaşar ve ortalama 15C° ve yukarısındaki su katmanlarını tercih eder, ortalama 18C°-22C° arasında bulunur, yaz dönemi boyunca beslenmek için soğuk bölgelere göç eder.