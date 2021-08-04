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KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de yangınlarla mücadele için Türk Kızılaya bağışta bulundu - Son Dakika

KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de yangınlarla mücadele için Türk Kızılaya bağışta bulundu

04.08.2021 16:44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Türkiye'de devam orman yangınlarıyla mücadele için Türk Kızılayın başlattığı bağış kampanyasına destek oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Türkiye'de devam orman yangınlarıyla mücadele için Türk Kızılayın başlattığı bağış kampanyasına destek oldu.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu vesileyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık bir haftadır yangınla mücadele noktasında zorlu süreçten geçildiğini belirterek, bu sürecin en kısa zamanda atlatılacağına emin olduğunu söyledi.

"Bu zorlu süreçte yangınla mücadele konusunda verdiğimiz bu çabalara destek veren tüm KKTC'de yaşayan kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." diyen Başçeri, KKTC'deki vatandaşların çeşitli platformlardaki yangın kampanyalarına destek vererek, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Başçeri, Türkiye'de temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da programında değişiklik yaptığını ve Antalya'da yangının kontrol edildiği merkeze giderek brifing aldığını aktardı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatının 21 kişilik ekibinin yangınla mücadeleye destek vermek üzere Anadolu'ya doğru yola çıktığını belirten Başçeri, bireysel olarak da çeşitli yardım kampanyalarına katkılar yapıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Başçeri, şunları kaydetti:

"Yakın Doğu Üniversitesi de bugün Türk Kızılayın başlattığı yardım ve bağış kampanyasına destek verdi, onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza eminim ama bu zorlu süreçte gösterdikleri dayanışma ve tek yürek olduğumuzu bize bir kere daha hissettirdikleri için KKTC'de yaşayan tüm kardeşimize şükranlarımı sunuyorum."

Ada'da çok sıcak günlerin yaşandığına dikkati çeken Başçeri, tüm vatandaşlara "orman yangıları konusunda duyarlı olmaları" çağrısında bulundu.

"Ciğerimizin yandığını hissettik"

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Günsel de üzün bir dönemden geçildiğini ve Türkiye'deki yangınlarla ilgili "ciğerimiz yandı" tabirini hep kullandıklarını söyledi.

Günsel, şu ifadeleri kullandı:

"Ciğerimizin yandığını hissettik ve burada ana vatanımızla birlikteliğimizi göstermek istedik. Kıbrıs Türkü ana vatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu zor dönemlerde de göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Felaket yaşanıyor, çok üzüldük, üzülüyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, bunu da Sayın Büyükelçimiz aracılığıyla Türk Kızılayın bağış kampanyasına bir katkıda bulunarak yapmak istedik."

KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de yangınlarla mücadele için Türk Kızılaya bağışta bulundu
KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de yangınlarla mücadele için Türk Kızılaya bağışta bulundu
KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de yangınlarla mücadele için Türk Kızılaya bağışta bulundu
KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de yangınlarla mücadele için Türk Kızılaya bağışta bulundu

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'de yangınlarla mücadele için Türk Kızılaya bağışta bulundu - Son Dakika


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