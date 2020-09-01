KKTC'de yeni eğitim dönemi uzaktan eğitimle başladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı.

Bu yıl yeni eğitim yılının ilk ders zili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle çaldı.

Öğrenciler derslere, etkinliklere, sınavlara, duyuru ve ödevlerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından kullanıma açılan "egitim.mebnet.net" adresinden ulaşabilecek.

KKTC'de yüz yüze eğitimin ise 14 Eylül'de başlaması planlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okula dönüş sürecinde fiziksel mesafeyi sağlayacak "Dönüşümlü Öğretim" modelinin uygulanacağını açıklamıştı.

Bu süreç içerisinde okullarda oluşturulan salgın kurulları ile tüm hijyen koşullarının sağlanması için gerekli önlemler alınacak.