KKTC'de yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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KKTC'de yeni hükümet kuruldu

25.04.2022 15:17
KKTC'de yeni hükümet kuruldu

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti kuruldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Tatar tarafından kabul edildi. Sucuoğlu, ziyarette yeni kabineyi Tatar'ın onayına sundu. Sucuoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Tatar'ın yeni kabineyi onayladığını duyurdu.

Sadece Maliye Bakanlığı'nda isim değişliğine gidilen yeni kabinede, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy oldu.

Faiz Sucuoğlu ilk olarak 5 Kasım 2021'de UBP–DP hükümetini ve 21 Şubat 2022'de ise UBP–DP–YDP hükümetini kurmuştu. UBP–DP–YDP koalisyon hükümeti 20 Nisan'da istifasının onaylanması ile KKTC'nin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

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Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de yeni hükümet kuruldu - Son Dakika


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