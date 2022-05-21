KKTC'de yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'de yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı

21.05.2022 09:26
KKTC'de yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs'ta kurulan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs'ta kurulan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı.

Bakanlar Kurulunda alınan kararları, Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz açıkladı.

Toplantıda, petrol ve dövizdeki artışa işaret eden ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunulduğunu söyleyen Oğuz, şunları belirtti:

"Bakanlar Kurulu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak bir karar üretmiştir. Bu karar çerçevesinde, Ekonomi Bakanı'nın vermiş olduğu fiyatlara göre, 95 oktan benzinde 3,90, 98 oktan benzinde 3,96 ve eurodizelde 0,98 lira artış meydana gelmiştir. Ancak halkımızın alım gücünü koruma adına Bakanlar Kurulumuz bu artışı yapmayarak, bir hafta süre ile bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar üretmiştir."

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki "2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü"nün Meclis'e sevk edildiğini belirten Oğuz, ayrıca bakanlıklara bağlı kurum ile kuruluşların önergelerinin geçirildiğini ve spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını belirtti.

YORUMLAR
500
KKTC Başbakanı Üstel: 'Türkiye işgalci değil, bu Ada'ya kalıcı barışı getiren ülkedir' KKTC Başbakanı Üstel: 'Türkiye işgalci değil, bu Ada'ya kalıcı barışı getiren ülkedir' Hatay Deniz Otobüsü KKTC İçin İlk Seferine Çıktı Hatay Deniz Otobüsü KKTC İçin İlk Seferine Çıktı
Kaynak: AA

Ünal Üstel, Kıbrıs, Kabine, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 09:39:13. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC'de yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement