Son Dakika Haberleri: KKTC'de yeni kurulan hükümette güvenoyu krizi büyüyor
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KKTC'de yeni kurulan hükümette güvenoyu krizi büyüyor

35 dakika önce

KKTC'de yeni kurulan hükümette bir milletvekili daha güven oylamasına katılmayacağını duyurdu.

KKTC'de yeni kurulan hükümette güvenoyu krizi büyüyor, System.String[]
KKTC'de yeni kurulan hükümette bir milletvekili daha güven oylamasına katılmayacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve eski Başbakan, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün güven oylamasına katılmayacağını açıklamasının ardından bir milletvekili daha Cumartesi günü yapılacak oylamaya katılmayacağını duyurdu. UBP Gazimağusa Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Sunat Atun, UBP -Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güven oylamasına katılmayacağını duyurdu. Atun bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, umreye gideceği için mecliste olmayacağını, bu nedenle güven oylamasına katılamayacağını söyledi.

UBP içerisinde eski Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün çıkışı ile başlayan güven oylaması krizi, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun'un açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:37 Kaynak: İHA
Politika
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