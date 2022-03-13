KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

13.03.2022 13:08

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne-Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.

Ayrıca Lefkoşa'daki Alevkayası-Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KKTC'li çok sayıda vatandaşın, ülkede etkili olan kar yağışıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü.

KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

YORUMLAR
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Lefkoşa, Kıbrıs, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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