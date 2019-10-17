Son Dakika Haberleri: KKTC'de yoğun yağış su baskınlarına neden oldu
Son Dakika Dünya KKTC'de yoğun yağış su baskınlarına neden oldu

KKTC'de yoğun yağış su baskınlarına neden oldu

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış, Girne İlçesi'nde bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu.

KKTC'de yoğun yağış su baskınlarına neden oldu, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış, Girne İlçesi'nde bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle Girne'nin merkezinde kanalizasyon boruları taştı, su baskını meydana geldi. Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, su baskınlarının olmaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, "Kısa süreli şiddetli bir yağış oldu. Girne merkezde bazı tıkanmalar oldu" dedi.


Kıbrıs, Girne, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:56 Kaynak: DHA
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