Kktc'de yoğun yağış su baskınlarına neden oldu
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KKTC'de yoğun yağış su baskınlarına neden olduSefa KARAHASAN, LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış, Girne İlçesi'nde bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
KKTC'de yoğun yağış su baskınlarına neden oldu
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış, Girne İlçesi'nde bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu.
Yoğun yağış nedeniyle Girne'nin merkezinde kanalizasyon boruları taştı, su baskını meydana geldi. Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, su baskınlarının olmaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, 'Kısa süreli şiddetli bir yağış oldu. Girne merkezde bazı tıkanmalar oldu' dedi.
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