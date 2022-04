KKTC'de YTB'nin "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında iftar programı düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Cihangir köyünde düzenlenen programa, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Başkanı İbrahim Benter ile KKTC'li vatandaşlar katıldı.

Başkan Eren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den kucak dolusu selamlarla KKTC'ye geldiklerini belirterek, yaklaşık 18 gün boyunca Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, EVKAF ve YTB olarak 2 bin 300'e yakın aileyi ziyaret ettiklerini söyledi.

KKTC'de farklı köylerde halkla iftar organizasyonları yaptıklarına değinen Eren, "Bizleri biz yapan, bizleri bir millet haline getiren, bizleri birbirine bağlayan dini ve milli bayramlarımız var. Ortak acılarımız, mutluluklarımız bizleri bir millet yapıyor." dedi.

Eren, ramazanın Türk milletini birbirine kenetleyen en önemli zaman dilimlerinden bir tanesi olduğunu vurguladı.

KKTC'ye gelirken her seferinde daha çok heyecanlandıklarını kaydeden Eren, "Bizim nezdimizde KKTC, her türlü iyiliği hak ediyor, KKTC'nin insanları her türlü güzelliği hak ediyor. O yüzden biz Kıbrıs'ı çok seviyoruz, Türkiye, Kıbrıs'ı çok seviyor. Türkiye, dünyanın dört bir tarafında soydaş akraba topluluklara yardım götüren bir ülke ama KKTC'nin her zaman bizde yeri farklı. Şimdiden sizlerin mübarek Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

"İnşallah 'kalpleri kazanmak' hayatımızın bir parçası olur"

EVKAF Başkanı Benter, kalpleri kazanmanın önemine değinerek, ziyaretlerde insanların kalbini kazanmaya çalıştıklarını belirtti.

Benter, "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında aileler ve çocuklar ile bir araya geldiklerini belirterek, "İnşallah, bu bizim kültürümüzün bir parçası olan 'kalpleri kazanmak' hayatımızın bir parçası olur, sadece ramazanda değil yıl boyunca birbirimizin kalbini kazanarak daha sağlıklı bir toplum oluruz." dedi.

İftar programı öncesinde yapılan ziyaretlerde, ailelere bez çanta içerisinde Kıbrıs çöreği, Türk kahvesi, Memleketim dergisi ve imsakiye verildi.

Ziyaretlerde çocuklara, Hacivat-Karagöz tasviri, boyama kitabı ve boya kalem seti hediye edildi.

İftar programının ardından çocuklara dondurma ve pamuk şeker de ikram edildi.

10 Nisan'da başlayan Gönül Köprüsü projesi kapsamında KKTC'nin 17 köyünde 2 bin 565 hane ziyaret edildi ve toplam 3 bin 250 kişilik iftar programı düzenlendi.

Gönül Köprüsü projesi, KKTC'de YTB desteğiyle Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği (MÜSSED), Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirildi.