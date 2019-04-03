KKTC'de Yüksek Elektrik Faturalarına '3 Zamanlı Tarife' Önerisi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yüksek elektrik fiyatlarına tepkiler üzerine, elektrik kullanımında '3 zamanlı tarife' adında yeni bir uygulama başlattı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yüksek elektrik fiyatlarına tepkiler üzerine, elektrik kullanımında '3 zamanlı tarife' adında yeni bir uygulama başlattı.



KKTC'de tepki çeken uygulama 1 Nisan'da başladı. Uygulama ile vatandaşların, daha az elektrik faturası ödemelerinin planlandığı kaydedildi.



Üçlü tarifeye göre; aboneler elektriği hafta içi 0.6508 TL, 0.9873 TL ve 1.2908 TL olmak üzere üç farklı tarifeden kullanabilecek. Hafta sonu ve tatillerde ise kws ücretleri daha da düşecek ve buna göre elektrik tarifesi 0.6308 TL, 0.9873 TL ve 1.2708 TL olacak.



"ÇAMAŞIRLARINIZI GECE YIKAYIN"



KIB-TEK'ten yapılan açıklamada ise; "Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su ısıtıcıları, motorlar, elektrikli fırın ve ocaklar ve hatta klimalar evlerimizde enerji tüketiminde başı çekmektedir. Bu ürünlerin enerji verimli olanlarının tercih edilmesi ve mümkün olanlarının sadece puant dışı zamanlarda çalıştırılmaları, elektrik faturanızda hatırı sayılır bir düşüşe neden olacaktır" denildi.



Vatandaşların 22.00'den sonra bu işleri yapması gerektiği belirtilen açıklamada; son düzenlemeye göre, hafta içi saat 22.00'den sonra elektrik kullanımlarında kilowat saat başına 65 kuruşa elektrik kullanılabilecek. Hafta sonu yoğun olmayan saatlerde ise rakam 63 kuruşa düşecek.



KIB-TEK, yeni tarifelerin halka anlatılması için de görsel reklamlar hazırladı. Ülkenin tüm ilçelerinde bilbordlara asılan reklamlarda, 'Artık zaman değişti', 'Kontrol sizde' sloganları kullanılıyor.



"ANAHTARLARIMIZI ALIN"



KKTC'de yeni uygulama vatandaşların tepkilerini çekti. Medyada ve sosyal medyada KIB-TEK'e yönelik tepkiler oluştu.



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği ve Restorancılar Birliği'nden KIB-TEK'in "çoklu tarife" sistemine şöyle tepki gösterdi; "Ödeme güçlüğü çektiğimiz elektrik giderlerimiz mantık ve insaf sınırlarını aşıp, başa çıkılamaz düzeye ulaşmıştır. İlgili kurumdaki yanlış ve çarpık yönetimin yarattığı zarara ülkemiz turizmini, tüm esnaf ve üreticilerini, topyekün KKTC halkını ortak etmeye çalışarak, hepimizi batışa ve perişanlığa sürüklediğinizi biliniz. Biz diyoruz ki; buyurun otel, restoran ve tüm iş yerlerinin anahtarlarını siz hükümet yetkililerine verelim, bu tesisleri bu astronomik elektrik maliyetleri ile siz çalıştırın" denildi.



Sosyal medyada da, '22.00'den önce ve sonra' diye bir çok fotoğraflı tepkiler oluştu.



Tepkilerin üzerine açıklama yapan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da, "Elektrikte çoklu tarifeden yararlanmak istemeyenler bu tarifeden çıkabilirler" dedi. - Karahasan

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem Başladı

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Fiyatlardaki Artışlar Belli Bir Zaman Diliminde Faturaya Yansıyacaktır

Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor