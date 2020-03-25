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KKTC'de yüksek memur maaşlarında kesintiye gidilecek
6 saat önce
Başbakan Ersin Tatar, üç aylık bir süre için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 5 bin lira üzerindeki maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını, en yüksek maaşın 8 bin 500 lirayı geçmeyeceğini duyurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketini açıkladı.
Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 tehdidiyle mücadelede kullanılmak üzere diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edileceğini ve 30 milyon liralık kaynak sağlanacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:02
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