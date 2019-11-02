Son Dakika Haberleri: KKTC'de yürek yakan kaza; polis memuru ile eşi trafik kazasında öldü
Son Dakika Dünya KKTC'de yürek yakan kaza; polis memuru ile eşi trafik kazasında öldü

KKTC'de yürek yakan kaza; polis memuru ile eşi trafik kazasında öldü

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu sabah meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Polis Memuru Devrim Yılmaz ile 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz hayatını kaybetti.

KKTC'de yürek yakan kaza; polis memuru ile eşi trafik kazasında öldü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu sabah meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Polis Memuru Devrim Yılmaz ile 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay, 01.30 civarında Güzelyurt İçesi ile Lefkoşa İlçesi anayolu üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki Mustafa Ürcan'ın idaresindeki araç, Seda Suat Yılmaz idaresindeki araca arkadan çarptı. Yılmaz'ın sürdüğü araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sol tarafına savruldu ve park halinde bulunan bir TIR'a çarptı.

İKİ KIZLARI VAR

Kaza sonucunda, iki kız çocuğu annesi olan Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan polis memuru eşi Devrim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mustafa Ürcan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, Devrim Yılmaz için yayımladığı mesajda "Teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum
ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti! Hollanda'da F-35 savaş uçağının karşılamasında köpük sıkılınca renkli görüntüler ortaya çıktı İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:52:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'de yürek yakan kaza; polis memuru ile eşi trafik kazasında öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]