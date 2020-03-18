KKTC'de yurt dışından gelenler karantina altına alınacak - Son Dakika

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KKTC'de yurt dışından gelenler karantina altına alınacak
6 saat önce
KKTC Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelecek tüm yolcuların karantina altına alınacağını açıkladı.
KKTC Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelecek tüm yolcuların karantina altına alınacağını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınına karşı tedbirler artırılıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Alınan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, ülkeye girecek tüm KKTC, Türkiye ve diğer ülke vatandaşlarına devletin belirlediği gözetim merkezlerinde 14 gün boyunca karantina uygulaması başlamıştır" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:38 Kaynak: İHA
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