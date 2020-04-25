KKTC'deki 175 Suriyeli mültecinin 75'i Türkiye'ye gönderildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz ay Taşlıca-Boltaşlı köyleri açıklarında teknelerinin yan yatması sonrası kurtarılan 175 Suriye uyruklu mültecinin 75'i Türkiye'ye gönderildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 Mart'ta Taşlıca-Boltaşlı köyleri açıklarında teknelerinin yan yatması sonrası kurtarılan 175 Suriye uyruklu mültecinin 75'i Türkiye'ye gönderildi. KKTC İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye İçişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrasında, 175 mültecinin 75'i dün Gazimağusa Limanı'ndan Mersin'e gönderildi. Geriye kalan 100 mültecinin de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gönderilmesi için girişimler yapıldığı ifade edildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

KKTC'de 21 Mart sabahı saat 03.30 sıralarında Taşlıca-Boltaşlı köyleri açıklarında, içerisinde 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkek toplam 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Kıyıya 10 metrelik bir noktada yan yatan teknenin yardımına KKTC polisi yetişti. KKTC polisi tarafından tekneden tahliye edilen mülteciler, İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na taşındı. Sağlık kontrolünden geçirilen mültecilerin, ihtiyaçları ise Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından karşılandı.