KKTC'deki camilerde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'deki camilerde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika

KKTC'deki camilerde İdlib şehitleri için dua edildi

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde dün İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

KKTC'deki camilerde İdlib şehitleri için dua edildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde dün İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'ın talimatıyla, İdlib'deki hain saldırılar neticesinde şehit olan 33 Mehmetçik için ülke genelinde tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Camilerde, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Hak Uğrunda Mücadelemiz, Birlik ve Beraberlik Ruhumuz" başlıklı Cuma hutbesi irat edildi.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kıbrıs, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim
Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:06:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'deki camilerde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]