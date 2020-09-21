KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum: Kıbrıs Türkü Türkiye'siz bir gelecek istemiyor - Son Dakika

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum: Kıbrıs Türkü Türkiye'siz bir gelecek istemiyor

Kuzey Kıbrıs'ta ilk turu 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı.

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum: Kıbrıs Türkü Türkiye'siz bir gelecek istemiyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs'ta ilk turu 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. Gezici Araştırma Merkezi Sahibi Murat Gezici, Doğu Akdeniz'de uluslararası gerilimin gölgesinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışımına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na  değerlendirdi. Gezici, Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın beş yıllık görev süresince Kıbrıs sorununun çözümünde başarısız olduğunu düşündüğünü belirterek, "Halk, bir beş yılın daha kayıpla geçirilmemesini istiyor" dedi.

KIBRIS TÜRK HALKI AKINCI'NIN ANİ DÖNÜŞÜNÜ SORGULUYOR

Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin çözüm yönünde tüm adımları atmasına rağmen Rumların çözüm karşıtlığı ile öne çıktığına işaret eden Gezici, "Cumhurbaşkanı Akıncı da 2017'de yapılan son görüşmede, artık federasyon görüşmelerinin sona erdiğini ifade eden açıklamalar yapmıştı. Şimdi Akıncı'nın yeniden federasyon için halka çağrı yapması inandırıcı bulunmuyor. Kıbrıs Türk halkı, daha önce iki devletli çözümlere de atıf yapan Akıncı'nın bu ani dönüşünü sorgulamaktadır" dedi.

"ÇAVUŞOĞLU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA DA ÖNEMLİ"

Gezici, KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta varılacak bir çözümde federasyonu reddettiğini kaydeden Gezici şöyle devam etti: "Yaptığımız tüm anketlerde Kıbrıs Türk halkının ezici bir çoğunluğu iki devletli bir çözümü desteklemektedir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun federal bir çözüm çabasının başarısızlıkla sonuçlandığı yönünde yaptığı açıklama da önemlidir. Halk arasında ciddi destek görmüştür bu açıklama. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'den gelecek her açıklamaya büyük önem vermektedir. Kıbrıs sorunun çözümünü Türkiye'siz görmeyen KKTC halkı, Akıncı ile bir beş yılı daha boşa harcamamak istemektedir."

Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin artık Rumları şımartmaktan vazgeçmesi gerektiğine işaret eden Gezici, "Rumların, Türklerin haklarını gasp eden anlayışını görmemek kabul edilemez ki KKTC halkı da Rumların tek yanlı olarak öne çıkarıldığını, desteklendiğini ifade ediyor. Bir dönem Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'ye olan güven bu nedenle ciddi zafiyete uğramış durumadır. KKTC halkı, 2004 Annan Planı sonrasında uluslararası aktörlerin hiç bir adım atmadığını ifade etmektedir. Halk, Türkiye'yi her şartta tek destekleyici, her anlamda yanında duran olarak görmektedir. Seçimlerde de Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği noktaya tam destek vardır" ifadelerini kullandı.

'HALK, TAVİZ VERMEYECEK CUMHURBAŞKANI İSTİYOR'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ve menfaatlerini savunan bir liderin seçileceğini anlatan Gezici, "KKTC halkı, Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye ile ilişkilerini önemsemektedir. Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Türkiye ile birlikte dünyada Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin daha rahat korunacağını görmektedir. Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumuna rağmen hala taviz verilsin anlayışı taşıyan adayların tavrını şiddetle reddetmektedir" dedi. 2017'de Crans Montana'da yapılan görüşmelerin bir dönüm noktası da olduğuna işaret eden Gezici, "Burada Türkiye ve KKTC tarafı adımlar atmasına rağmen Rumlar, Türk tarafının siyasi eşitliğine karşı çıkmıştır. Türkiye'nin garantisine karşı çıkmıştır. Akıncı, kimseden habersiz Rumlara harita vermesine rağmen Rum lider dönüşümlü başkanlığı dahi Türk tarafına vermemiştir. Şu anda Akıncı'nın Rumlara ve uluslararası aktörlere anlatacağı bir şey kalmamıştır. Tüm tavizleri vermesine rağmen bir çözüm sağlayamayan Akıncı, halka da güven vermemektedir" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARA DESTEK

Doğu Akdeniz'de de önemli süreçlerden geçildiğine vurgu yapan Murat Gezici, "1974'ten sonra Ada'da barış ve huzur içerisinde yaşayan Kıbrıs Türk halkı, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin savunulmasını istemektedir. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, 'Rumlar bir şey demesin' tavrı ile Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmaları desteklememesi, görmezden gelmesi asla onaylanan bir tutum değildir. Halk, ezici bir oranda Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj ve sismik araştırmalara destek veriyor" dedi.

'TATAR YÜZDE 53 İLE CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK'

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 2016 yılında,  "Kıbrıs Türklerin sığınacağı tek liman Türkiye'dir" yönünde bir açıklama yaptığını hatırlatan Gezici, "Türkiye sığınacak tek liman diyen Akıncı'nın, Türkiye karşıtlığı ile seçim propagandası yapması, halkın da dikkatinden kaçmamaktadır. Halk, gerginlik yaratan tutumlarıyla öne çıkan Akıncı'nın artık samimiyetine inanmamaktadır" dedi. Gezici, "11 Ekim'de yapılacak seçimlerde, hem ekonomik hem sosyal hem de güvenlik anlamında her şartta yanında duran Türkiye'nin tavrına tam destek verecek" şeklinde konuştu. Gezici sözlerine, seçimin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda Başbakan Tatar'ın, yüzde 53 oy alarak Cumhurbaşkanı seçileceğini ekledi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Ekim, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum: Kıbrıs Türkü Türkiye'siz bir gelecek istemiyor - Son Dakika Dünya

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