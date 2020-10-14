KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek - Son Dakika

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek

14.10.2020 00:00

KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi, pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların 21.67'ni alarak ilk turu üçüncü sırada bitirmişti.

CTP'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası alınan karar, yazılı olarak da açıklandı.

CTP'nin kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlediği belirtildi.

AKINCI'YI DESTEKLEME KARARI

Açıklamada, "CTP Parti Meclisi, bu çerçevede 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yarışacak 2 aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış Sayın Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Alınan kararın tam metni şöyle:

''Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda aşağıdaki kararı almıştır:

CTP, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca diyalog, uzlaşı ve çözüm ihtiyacını dile getirmiş, halkımızın içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğu sorunların büyüklüğünün altını çizmiş ve bu sorunların altından ancak halkı bütünleştirici bir yaklaşımla kalkılabileceğini vurgulamıştır. Bu nedenledir ki seçimin ilk turunda ortaya çıkan gerilimin düşürülmesi ve tüm tarafların akıl yoluna davet edilmesi için azami çaba gösterilmiştir.

"HALKIMIZI DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde de, gerilimin düşürülmesi ve halkımızın iradesini özgür bir biçimde sandığa yansıtabileceği sağduyulu bir ortamın oluşması demokrasiye olan inancımız çerçevesinde bizim için son derece önemlidir. Bu çerçevede, tüm tarafların demokratik ortamı bozucu her türlü hamleden kaçınması gerektiğini belirterek, halkımızı demokrasiye sahip çıkmaya ve iradesini sandığa yansıtmaya davet ederiz.

ÇÖZÜMCÜ SİYASET VURGUSU

CTP, kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlemiştir. Kıbrıs sorunu başta olmak üzere halkımızın tüm sorunlarının uluslararası hukuk temelinde diyalog yöntemiyle çözümlenmesi için uğraş vermiş olan CTP, Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması siyasetini Tüzüğünde de yer alan temel ilkelerden biri olarak kabul etmektedir. CTP, bunca yıllık deneyimiyle, Kıbrıs Türk halkının kapsamlı çözüm yönündeki iradesinin, çözümden önceki koşullarda halkımızın dünyaya açılma ve pek çok alanda tabi tutulduğu sınırlamaların kaldırılması talebinin meşru zeminini oluşturduğunun da bilincindedir.

CTP Parti Meclisi, bu çerçevede, 18 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yarışacak iki aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış olan Sayın Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı almıştır.

Seçim sonuçlarının halkımız için hayırlı olmasını diler, içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğumuz büyük sorunların aşılması için halkımızı bütünleştirerek, diyalog, uzlaşı ve çözüm arayışlarımıza aralıksız devam edeceğimizi bildiririz."

İLK TURDA KİM, NE OY ALMIŞTI?

Kuzey Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi geçen pazar günü yapılmış, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar 35 bin 825 (yüzde 32.35), bağımsız aday Mustafa Akıncı ise 33 bin 53 (yüzde 29.84) oy alarak ikinci tura kalmıştı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların 21.67'ni alarak ilk turu üçüncü sırada bitirmişti. Salt çoğunluğun arandığı ilk turun aksine, en yüksek oyu alanın seçileceği ikinci tur gelecek pazar günü yapılacak.

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek

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Son Dakika Politika KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek - Son Dakika


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