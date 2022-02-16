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KKTC'deki Falyalı Cinayetinde Kullanılan Silahlar Ele GeçirildiŞüpheli Mustafa Söylemez'in Kıyafetleri Bulundu - Son Dakika

KKTC'deki Falyalı Cinayetinde Kullanılan Silahlar Ele GeçirildiŞüpheli Mustafa Söylemez'in Kıyafetleri Bulundu

16.02.2022 14:05

- KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi Şüpheli Mustafa Söylemez'in kıyafetleri bulundu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı...

- KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi

Şüpheli Mustafa Söylemez'in kıyafetleri bulundu

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara'da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

"80 kamera kaydı incelemeye alındı"

Polis, olayla ilgili 300'den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi. Polis ayrıca, KKTC Kent Güvenlik Sisteminden alınan görüntülerle ilgili incelemelerin sürdüğünü, olayda kullanılan 2 adet araç ve 2 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Girne Kaza Mahkemesi, gözaltında bulunan ve bugün mahkemeye çıkarılan zanlılar V.S. ve M.Ç.'nin soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildiğini duyurdu.

KKTC'deki Falyalı Cinayetinde Kullanılan Silahlar Ele GeçirildiŞüpheli Mustafa Söylemez'in Kıyafetleri Bulundu
KKTC'deki Falyalı Cinayetinde Kullanılan Silahlar Ele GeçirildiŞüpheli Mustafa Söylemez'in Kıyafetleri Bulundu
KKTC'deki Falyalı Cinayetinde Kullanılan Silahlar Ele GeçirildiŞüpheli Mustafa Söylemez'in Kıyafetleri Bulundu

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Mustafa Söylemez, Münir Karaloğlu, Kıbrıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'deki Falyalı Cinayetinde Kullanılan Silahlar Ele GeçirildiŞüpheli Mustafa Söylemez'in Kıyafetleri Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'deki Falyalı Cinayetinde Kullanılan Silahlar Ele GeçirildiŞüpheli Mustafa Söylemez'in Kıyafetleri Bulundu - Son Dakika
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