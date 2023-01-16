KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı askere devrediliyor - Son Dakika
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KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı askere devrediliyor

16.01.2023 23:58
KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı askere devrediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi.

Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı için KKTC ile Türkiye arasında protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendiren karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacı ile iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek maksadı ile hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin protokolün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesine karar verdi."

Kaynak: AA
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