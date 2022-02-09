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KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

09.02.2022 22:04
KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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