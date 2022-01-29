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KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak - Son Dakika

KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak

29.01.2022 19:55

- KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'nde çekilen skandal görüntüler sonrası olaya el koyduğunu belirterek, soruşturma başlatılacağını duyurdu.

- KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'nde çekilen skandal görüntüler sonrası olaya el koyduğunu belirterek, soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele ilçesine bağlı Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'ne ait skandal görüntüleri ortaya çıkmasının ardından KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakımevi ile ilgili pazartesi günü soruşturma başlatılacağını duyurdu. Sucuoğlu yaptığı açıklamada, söz konusu bakımevinin geçici süreliğine İskele Belediyesinin üstlenmesi konusunda karar aldıklarını ve 3 kişilik bir personelin görevlendirileceğini aktardı. Sucuoğlu, bakımevi için KKTC Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ve mevcut yönetimden hemen alınacağını açıklayarak, bakımevinde yaşananların son derece üzüntü verici olduğunu aktardı.

"Biz böyle değildik, Kıbrıs Türkü böyle değildi"

Sucuoğlu, "Siz anne ve babanızı oraya bırakıp bir daha gitmiyorsunuz. Biz böyle değildik, Kıbrıs Türkü böyle değildi. Neden bu kadar duyarsız ve yok sayıcı olan bir topluluk haline geldiğimizi anlamakta büyük bir sıkıntı çekiyorum ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. Sağlık Bakanı olduğu dönemde söz konusu bakımevini en on kez ziyaret ettiğini ifade eden Sucuoğlu, bu kadar kısa sürede bakımevinin bu hale geleceğini hiç beklemediğini aktardı.

Sucuoğlu, geceleri bakımevindeki görevli hemşirelerin olmadığını ve bakımevinde kalan yaşlı vatandaşların ilaçlarını alamadığını ifade ederek, bakımevinde yaşananları tam bir "kaos" ve "rezalet" olarak nitelendirdi.

"Bundan sonra çok sıkı bir şekilde artık denetleyeceğiz"

Yaşanan yetki tartışması konusuna değinen Sucuoğlu, "Biz bu yetkiyi alırız. Kimseyi de dinlemem. Bu işin en yakın takipçisi olacağım pazartesi de ilk iş olarak bakımevine giderek olayı yerinde takip edeceğim" dedi. Sucuoğlu, "Ortadaki yetki zafiyeti beni hiç ilgilendirmez. Beni orada ilgilendiren yaşlılarımızın düştükleri durumdur. Bundan sonra çok sıkı bir şekilde artık denetleyeceğiz. Böyle bir şeyi kendimize hiç yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.

Halka seslenen Sucuoğlu, aşılı ve test sonucu negatif olan vatandaşların bakımevlerini ziyaret etmelerini istedi.

Skandal görüntüler infiale neden oldu

Bakım evine ait skandal görüntüler, Mehmet Kumser tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından ülkede infiale neden olmuştu. Bakımevini insanlığın bittiği yer olarak nitelendiren Kumser, "Kelimelerin tükendiği bir yerde yaşıyorlar. Duvarlarda küfler var. Bazı insanları yataklara bağlamışlar" demişti.

Yaklaşık 29 yıldır Vakıflar İdaresi bünyesinde yarı özerk bir yapı ile yaşlılara hizmet veren bakımevindeki yardıma muhtaç 40 yaşlının, son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle zor durumda olduğu ortaya çıkmıştı.

KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak
KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak
KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Pazartesi, Kıbrıs, Faiz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'deki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili soruşturma başlatılacak - Son Dakika
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