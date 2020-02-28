KKTC'deki hastane yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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KKTC'deki hastane yangınında 2 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaralananlar çevre hastanelere sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'da olay yerine gelerek durumla ilgili incelemelere bulundu.
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