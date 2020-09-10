KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı - Son Dakika

KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı

KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladıSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan korona virüs (Covid-19) hastalarının Türkiye'ye nakline başlandı.

KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan korona virüs (Covid-19) hastalarının Türkiye'ye nakline başlandı.

Türkiye'den Ercan Havalimanı'na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, ilk etapta 4, koronavirüs hastasını alarak, Türkiye'ye geri döndü. Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 23.30'da Türkiye'ye doğru hareket etti. Öte yandan, hasta nakli sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi. Ambulans uçaklarla KKTC'den Türkiye'ye hasta nakillerinin devam etmesi bekleniyor. KKTC'de Covid-19'da yaşanan artış sonrasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronavirüs tespit edilen hastaların, tercih etmeleri durumunda Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıkladı. Aynı uçağın sabaha kadar 3 sefer yaparak,toplam 12 hastanın Ankara'ya götürüldüğü ifade edildi.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE SIKINTILARI MUTLAKA AŞACAĞIZ'

Başbakan Tatar da açıklamasında şunları kaydetti Anavatan Türkiye her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19'la mücadelemizde de yanımızda olmaya devam ediyor. Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos günü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti. İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlıyor. Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye'nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız. Sağlığımızı ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama ekonomimizin mahvolmasına da izin vermeyeceğiz.

KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı - Son Dakika

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