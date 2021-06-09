KKTC'deki köy yollarını yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca köy yollarının bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başlandı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 53 kilometrelik Ziyamet-Dipkarpaz ana yolunun Kaleburnu girişinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Temizlik çalışmalarının yapıldığı Kaleburnu girişinde yakın zamanda asfaltlama işleminin de başlaması hedefleniyor.

Başbakan Saner burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan 4 protokolden birinin kara yollarıyla ilgili olduğunu ve 322 kilometrelik köy yollarının yenilenmesini kapsadığını, buna ilişkin Ankara'da açılan ihalenin tamamlandığını ve ihaleyi kazanan firmanın bugün Ziyamet-Kaleburnu ana yolunda temizlik çalışmalarına başladığını kaydetti.

Hükümet olarak salgın döneminde sağlık koşullarını en iyi noktada tutmaya çalıştıklarını belirten Saner, salgın kaynaklı ekonomik krize rağmen, Türkiye'nin desteğiyle altyapı yatırımlarını güçlendirme çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

Başbakan Saner, en kısa zamanda söz konusu yolun "temel atma" töreninin de gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kendini bu kadar ciddi şekilde hissettirirken, dünya ekonomileri zordayken bizler ana vatan Türkiye'nin destekleriyle bu işlere dört elle sarılmış bulunmaktayız. Bize her zaman katkı yapan ana vatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Saner, Büyükelçi Başçeri'ye de teşekkürlerini iletti.