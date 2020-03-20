KKTC'deki limanlarda 'koronavirüs' yığılması - Son Dakika
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KKTC'deki limanlarda 'koronavirüs' yığılması

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle adeta boşaldı.

KKTC'deki limanlarda 'koronavirüs' yığılması, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle adeta boşaldı. Hava ve deniz yollarıyla ülkeden bir haftada yaklaşık 16 bin kişi çıkış yaparken, sadece bin 603 kişi ülkeye geldi. KKTC'de Girne Limanı'ndan çıkışlar nedeniyle aşırı yığılmalar oldu.

KKTC'de geçtiğimiz hafta bir Alman turistte koronavirüs çıkmasının ardından ülke adeta ıssız bir ülkeye döndü. Hem üniversitelerin hem de otellerin kapatılmasının ardından ülkeden çıkışlar hızlandı. Ülkeye sadece havaalanından günlük giriş ortalama 5 bin civarındayken, bir haftada havaalanından ülkeye giriş yapan sayısı bin 323 kişide kaldı.

KKTC Ercan Havaalanı'ndan bir haftada 12 bin 439 kişi çıkış yaptı. Buna karşın giriş yapan sayısı 3 bin 14'te kaldı. KKTC Limanlarından Ada'ya giriş yapan sayısı ise bir haftada 280'de oldu. Limanlardan çıkış yapan sayısı ise 3 bin 14 oldu.

YIĞILMALAR OLDU

KKTC'de Girne Limanı'ndan çıkışlar nedeniyle aşırı yığılmalar oldu. Türkiye'ye giden çalışanlar ve öğrenciler, yaşanan kabalık nedeniyle tepki gösterdi. Zaman zaman görevli polisler ile ülkeden çıkış yapanlar arasında atışmalar oldu. KKTC'den çıkış yapan insanlar, 'sağlıksız bir ortamda yolculuk yapmak zorunda kaldıkları, hiç bir yetkiliyi göremedikleri' eleştirisini yaptı.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:30 Kaynak: DHA

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