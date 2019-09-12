Son Dakika Haberleri: KKTC'deki mühimmat deposundaki yangın
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KKTC'deki mühimmat deposundaki yangın

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Girne'deki Mühimmat Bölük Komutanlığında gece henüz tespit edilemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı ve oluşturulan inceleme heyetinin patlamanın nedenini...

KKTC'deki mühimmat deposundaki yangın, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Girne'deki Mühimmat Bölük Komutanlığında gece henüz tespit edilemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı ve oluşturulan inceleme heyetinin patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda saat 01.30'da henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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