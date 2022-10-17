KKTC'deki olumsuz hava koşulları bazı uçuşlarda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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KKTC'deki olumsuz hava koşulları bazı uçuşlarda aksamalara neden oldu

17.10.2022 17:48
KKTC'deki olumsuz hava koşulları bazı uçuşlarda aksamalara neden oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı'na İstanbul ve Antalya'dan gerçekleşmesi planlanan bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı'na İstanbul ve Antalya'dan gerçekleşmesi planlanan bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, ertelenen 6 uçuştan bazılarının yapılmaya başlandığını, gün içerisinde tümünün tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na gelen bir uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle öncelikle Antalya'ya iniş yapmak zorunda kaldığını belirten Sofi, bu uçağın da Ercan Havalimanı'na ulaştığını aktardı.

Meteoroloji Dairesinden olumsuz hava koşullarının saat 20.00'ye kadar süreceği bilgisini aldıklarını ve bu nedenle yeni bir iptal beklemediklerini kaydeden Sofi, olası bir iptalde ise uçakların gün bitmeden Ercan'a inişini sağlayacaklarını söyledi.

KKTC genelinde sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlı havanın 24 Ekim'e kadar etkisini sürdüreceğini, bu sürede en yüksek hava sıcaklığının 25-28 derece dolaylarında olacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'deki olumsuz hava koşulları bazı uçuşlarda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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