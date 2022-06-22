KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı - Son Dakika
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KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı

22.06.2022 23:22

- KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde İskele'ye bağlı Kantara bölgesinde yer alan Mersinlik köyünde devam eden orman yangını, insansız hava aracı üssünün bulunduğu Geçitkale bölgesinin sınırlarına ulaştı.

- KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde İskele'ye bağlı Kantara bölgesinde yer alan Mersinlik köyünde devam eden orman yangını, insansız hava aracı üssünün bulunduğu Geçitkale bölgesinin sınırlarına ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin İskele ilçesinde yer alan Kantara bölgesindeki orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın insansız hava aracı üssünün bulunduğu Geçitkale bölgesinin sınırlarına ulaştı. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş yaptığı açıklamada, bu gecenin kritik olduğunu dile getirerek, "Birçok asker, sivil savunma personeli ve halk çaresiz şekilde bekliyor. İş araçlarını ve personeli hazırda tutuyoruz. Daha fazla hava aracına ihtiyaç var" dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ise, 19.15 itibariyle rüzgarın biraz dindiğini ve bunun sevindirici olduğunu, yangına karadan da müdahale edildiğini belirterek, şu ana kadar yaklaşık 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arasında bir arazinin yandığını belirtti.

Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için ada içerisinde genel bir seferlik başlatılırken, yangınla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Polis soruşturması çerçevesinde tutuklanan kişiler hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan KKTC'de dün Lefke'ye bağlı Yedidalga köyünde başlayan ve Angolem köyüne sıçrayan yangın, Türkiye'den gelen 2 helikopter ve Sivil Savunma ekibi ile birlikte kontrol altına alınmıştı.

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Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Cumhuriyet, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı - Son Dakika

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